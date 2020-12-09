Başakşehir’den ırkçılığa tepki

Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu.



IRKÇI SÖYLEM

Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, orta hakem saha kenarına gelerek yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıkardı. Bu sırada Webo kararı tepki göstererek 4. hakemin yanına gitti. Bütün Başakşehir kulübesi ayağa kalkarken hakeme yoğun itirazlarda bulunuldu. Başakşehirli oyuncular o sırada soyunma odasına doğru hareketlendi. Bu sırada Başakşehir resmi sitesinden yapılan açıklamada Webo'ya ırkçı saldırıda bulunulduğu açıklandı. Rakip takım oyuncuları da olayları öğrenince tepki olarak soyunma odasına gittiler.



İKNA OLMADILAR

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da 4. hakemin Webo'ya ırkçı saldırıda bulunduğunu ve eğere hakemin stattan ayrılmazsa sahadan çekilecekelirini söyledi. İki takım yöneticileri ve UEFA yetkilileri arasında yapılan konuşmalar sonrası ırkçı hakem stattan gönderildi. Irkçı hakem stattan ayrılınca görüşmeler sürerken, karşılaşmanın oynanmasına kara verildi. Ancak yaşanan olaylar nedeniyle futbolcularında sinirleri bozulduğu için mücadele bugüne ertelendi. Karşılaşma aynı satta bugün saat 20.55'te kaldığı yerden devam edecek.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

UEFA Şampiyonlar Ligi altıncı maçında Fransa'da oynanan Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir karşılaşmasında, 4. hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun, turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk'un yardımcısı Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tepki geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız" ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE AYAĞA KALKTI

PSG-BAŞAKŞEHİR maçında yaşanan ırkçılık olayı sonrası Türkiye ayağa kalktı. Çirkin olay sonrası atılan destek mesajları şu şekilde:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Irkçılığın her türlüsünün karşısındayız. Arkandayız Başakşehir."

TFF: "Irkçılık asla kabul edilemez... Şiddetle kınıyoruz. Konunun takipçisiyiz. Temsilcimiz Başakşehir'in yanındayız."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Irkçılık insanlık suçudur! Temsilcimiz Başakşehir'in yanındayız."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Futbol Kulübü'nün onurlu duruşunu destekliyoruz. Irkçılığa hayır."

Fatih Terim: "No to racism! Respect!"

Servet Yardımcı: "Dördüncü hakemin yaptığı kabul edilir bir durum değil. Irkçılık, UEFA'nın da üzerinde durduğu bir durum."

Emre Belözoğlu: "Arkandayız sonuna kadar."

Presnel Kimpembe: "No To Racism" (Irkçılığa hayır)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sonucu ne olursa olsun bu onurlu duruşu sergilemek gerekir. Tebrikler asil duruşlu Başakşehir."

Ruhsar Pekcan: "Başakşehir Futbol Kulübü'nün onurlu duruşunu destekliyorum."