AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Webo'nun, Paris Saint-Germain (PSG) ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 4. hakem Coltescu'nun ırkçı söylemine maruz kalmasına tepki gösterdi. Çelik, "Irkçılık insanlığa karşı işlenmiş suçtur. İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Kulübü, insan onurunu savunan bir duruş ortaya koydu" dedi.