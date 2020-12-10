  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Başakşehir Çelik: Irkçılık insanlığa karşı işlenmiş suçtur

Çelik: Irkçılık insanlığa karşı işlenmiş suçtur

, Coltescu’ya büyük tepki gösterdi.

Çelik: Irkçılık insanlığa karşı işlenmiş suçtur
Giriş Tarihi: 10.12.2020

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Webo'nun, Paris Saint-Germain (PSG) ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 4. hakem Coltescu'nun ırkçı söylemine maruz kalmasına tepki gösterdi. Çelik, "Irkçılık insanlığa karşı işlenmiş suçtur. İnsanlık suçu olan ırkçılığa karşı Başakşehir Kulübü, insan onurunu savunan bir duruş ortaya koydu" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çelik: Irkçılık insanlığa karşı işlenmiş suçtur haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA