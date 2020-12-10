UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain-Medipol Başakşehir maçının 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu görevden alırken, ömür boyu men cezası da verecek. Constantin Sebastian Coltescu, müsabakanın 14. dakikasında turuncu-lacivertlilerin kırmızı kart gören teknik direktörü Okan Buruk'un yardımcısı Pierro Webo 'ya ırkçı söylemde bulundu. Olaya tepki gösteren hem PSG hem de Medipol Başakşehir soyunma odasına gitti. Webo'ya ırkçılık yapan Rumen hakem Sebastian Coltcu, "Irkçılık yapmadım, Rumence Negru (siyah adam) dedim" savunması yaptı. Irkçılık, UEFA'nın en önem verdiği konulardan biri olurken, Avrupa mücadelelerinde bütün maçlarda 'ırkçılığa hayır' ve 'Saygı' temalı pankartlar kullanılıyor. UEFA'nın marka değerini de göz önüne alarak hakeme en ağır cezayı vermesi bekleniyor. Buna göre Webo'ya karşı ırkçılık yapan karşılaşmanın 4. hakemi Coltescu, ömür boyu men cezası alacak.

UEFA KARŞILAŞMAYA MÜFETTİŞ ATADI

UEFA'da dün sıcak bir gelişme yaşandı. Karşılaşmanın ırkçılık olayı nedeniyle yarıda kalması üzerine olay ile ilgili disiplin soruşturması yürütmek üzere müfettiş atadığı açıklandı. Gerekli adımların atıldığını belirten UEFA yetkilileri yaşanan olayların soruşturulması için bir disiplin soruşturması açıldığını ve bir müfettişin konu hakkında görevlendirildiğini belirtti. Soruşturma ile ilgili zaman içinde kamuoyuna bilgilerin de paylaşılacağı ifade edildi.



COLTESCU'NUN DOSYASI KABARIK

IRKÇI hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun sabıkası kabarık çıktı. Eski uluslararası hakem Adrian Porumboiu, 2019'da Coltescu'nun yönettiği Viitorul- Sepsi maçının ardından şu demeçleri vermişti: "Coltescu'nun kararları dünyanın hiçbir köşesinde gerçekleşmiyor. Katil bir hakem istiyorsanız onu alabilirsiniz!" 27 Mart 2018'de ülkesi Romanya'nın İsveç'le oynadığı maçta dördüncü hakem olan Coltescu, o dönem İsveç Milli Takım Teknik Direktörü Janne Andersson tarafından tepki görmüştü. Coltescu, 2015 yılında oynanan Astra-Steaua maçında yaptığı büyük hatalarla gündeme gelmiş ve ardından gelen iki ayda kendi liginde bir maça atanmamıştı. 2008'de Romanya'da Merkez Hakem Komisyonu Başkanı olan Gheorghe Constantin, "Çok hatalar yaptı, artık ondan bıktık " dedi.