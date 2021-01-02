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Yalçın patladı

Teknik Direktörü, maçı için “Taç düşsün kafanıza” dedi.

Yalçın patladı

2.1.2021

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor'u 3-0 yendikleri maçının ardından eleştirilerin bir türlü bitmediğini söyledi. Karşılaşmada taç pozisyonuyla ilgili açıklama yapan Yalçın, "Bütün maçı 1 taç atışına bağladılar. Ne taçmış arkadaş. Taç düşsün kafanıza. Karşılaşmada topun çıkıp çıkmadığı da belli değil. Bana sorarsan top çıkmış ama izdüşüm var deniliyor, bu nedenle top çıkmadı deniliyor. O pozisyon gol olmasa bunlar konuşulmayacaktı" dedi. Bu arada genç teknik adamın yönetimden kadroya takviye yapılması için 1-2 transfer istediği öğrenildi. Bazı oyuncularla görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

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