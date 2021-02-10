Başakşehir turladı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir, deplasmanda Fenerbahçe'yi yenerek turladı: 1-2. 9. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sosa, penaltı noktası üzerindeki Sinan Gümüş'ü gördü. Bu futbolcunun şutunda top üstten dışarı gitti. 42. dakikada Deniz'in pasında topla buluşan Berkay, sağ kanattan bindiren Fernandes'i gördü. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez vurdu ve topu ağlara yolladı: 0-1.

LEMOS OYUNDAN ATILDI

45'te Fırat Aydınus, Deniz Türüç'e yaptığı hareket sonrasında Lemos'a sarı kart gösterirken, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve bu futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. 62'de Cemali'nin soldan ceza sahasına gönderdiği ortaya Junior Fernandes top yere düşmeden vurdu, şut çerçeveyi bulmadı. 72'de Başakşehir köşe atışı sonrasında Osayi-Samuel ile başlayan kontratakta Cisse'nin indirdiği kafa vuruşunda topu önüne alan Enner Valencia, kaleci Volkan'ı mağlup etti: 1-1. 96'da Crivelli'nin pasında ceza sahasının sol çaprazında Harun'u önde gören Gulbrandsenorta-şut karışımı bir vuruş yaptı, önde yakalanan Harun topu filelerinde gördü: 1-2. 116'da Valencia soldan ceza sahasına sert bir orta yaptı, kale önünde kimse topa dokunamadı. Maç 2-1 sona erdi.



KOCAMAN DEĞİŞTİRDİ

ZİRAAT Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'ye konuk olan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'de son oynadıkları Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11'de 9 değişikliğe gitti. Kocaman, turuncu- lacivertli takımın sahasında 1-0 kaybettiği Fatih Karagümrük mücadelesine ilk 11'de başlayan Mert Günok, Duarte, Hasan Ali Kaldırım, Giuliano, Mahmut Tekdemir, Gulbrandsen, Muhammed Emin Sarıkaya, Crivelli ve Ömer Ali Şahiner'in yerine, med Volkan Babacan, Ponck, Uğur Uçar, Ndayishimiye, Cemali Sertel, Berkay Özcan, Deniz Cema- Türüç, Junior Fernandes ve Demba Ba'yı sahaya sürdü.



MESUT ÖZİL YEDEKLERDE

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Mesut Özil, Medipol kadrosu- Başakşehir maçında yedekler arasında yer aldı. Ara transfer döneminde İngiltere'nin Arsenal Ku- lübünden bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, ligde oynanan Atakaş Hatayspor ve Galatasaray maçlarında sonradan oyuna dahil oldu. Mesut Özil, toplam 40 dakika süre aldığı bu müsabakalarda gol ya da asist üretemedi.



BULUT'TAN REVİZYON

FENERBAHÇE, son oynadığı karşılaşmaya göre 7 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-lacivertli takımın Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile yaptığı derbiye ilk 11'de başlayan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia ve Mbwana Samatta yedeğe çekildi. Teknik direktör Erol Bulut, kupa maçında bu oyuncuların yerine Harun Tekin, Gökhan Gönül, Mauricio Lemos, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Thiam ve Papis Cisse'yi görevlendirdi.