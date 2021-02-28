M.Başakşehir yine gülemedi

Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor ile berabere kaldı ve galibiyet hasretini dindiremedi: 0-0. İstanbul ekibi bu sonuçla birlikte galibiyet hasretini 9 maça çıkarttı. 51. dakikada ceza sahası dışarında topla buluşan Aleksic'in sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti. 64. dakikada bir vücut çalımıyla topu önüne alan Gulbrandsen'in, kaleyi karşıdan gören noktadan çektiği şut kaleyi bulmadı. Maç 0-0 bitti.