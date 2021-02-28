  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Başakşehir M.Başakşehir yine gülemedi

M.Başakşehir yine gülemedi

M.Başakşehir yine gülemedi

28.2.2021

Medipol Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor ile berabere kaldı ve galibiyet hasretini dindiremedi: 0-0. İstanbul ekibi bu sonuçla birlikte galibiyet hasretini 9 maça çıkarttı. 51. dakikada ceza sahası dışarında topla buluşan Aleksic'in sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti. 64. dakikada bir vücut çalımıyla topu önüne alan Gulbrandsen'in, kaleyi karşıdan gören noktadan çektiği şut kaleyi bulmadı. Maç 0-0 bitti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

M.Başakşehir yine gülemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.