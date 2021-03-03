Başakşehir Konya’yı ağırlıyor

MEDİPOL Başakşehir, bugün sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Ev sahibi turunculacivertlilerde kart cezalısı Brezilyalı sağ bek Rafael'in yanı sıra sakat olan Nacer Chadli, Junior Caiçara ve Bolingoli ise yok.