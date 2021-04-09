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Başakşehir çarpıldı

Başakşehir çarpıldı

9.4.2021

Süper Lig'de zor günler geçiren Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK'ya da teslim oldu: 2-0. 27. dakikada gelişen Başakşehir atağında Visca'nın yerden ortasına dokunan Deniz'in şutu direğin yanından dışarıya gitti. 30'da VAR incelemesinde Ponck'un Mirallas'a ceza sahası içerisinde faul yaptığı gerekçesiyle Gaziantep FK lehine penaltı kararı verildi. 31'de penaltı atışını kullanan Ma*im, top ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek ev sahibi ekibi öne geçirdi: 1-0. 52'de ceza sahası sağında topla buluşan Mirallas'ın müthiş pasına ön direkte dokunan Ma*im, topu filelere göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0. 78'de Visca'nın pasıyla topla buluşan Mahmut'un şutunda Günay gole izin vermedi. Maç 2-0 sona erdi.

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