Medipol Başakşehir - Fenerbahçe | CANLI ANLATIM

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayan müsabakayı Suat Arslanboğa yönetiyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Mahmut, Aleksic, Deniz, Szysz, Figueiredo

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Oosterwolde, Arao, Crespo, İrfan Can, Rossi, Arda Güler, Valencia

Ligde son olarak MKE Ankaragücü'nü Kadıköy'de 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkın artmamasını sağlamıştı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 60 puanla 2. sırada giriyor.

Fenerbahçe ile önemli bir maça çıkacak olan Medipol Başakşehir ise son haftalardaki puan kayıplarıyla dikkat çekiyor. 45 puana sahip olan turuncu lacivertliler son oynadığı 7 karşılaşmadan sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Emra Belözoğlu'nun öğrencileri, bu maçlarda 2 de beraberlik aldı. Avrupa kupalarına katılma iddiasını sürdüren ev sahibi ekip, Fenerbahçe'yi mağlup ederek üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçında 6 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle 17 Nisan'da başarılı bir operasyon geçiren kaptan Altay Bayındır ile sakatlıkları bulunan Miha Zajc, Michy Batshuayi, Lincoln Henrique ve Joshua King müsabakada forma giyemeyecek