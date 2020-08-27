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Haberler Beşiktaş Kara Kartaltat vermedi

Kara Kartaltat vermedi

Kara Kartaltat vermedi
Giriş Tarihi: 27.8.2020

Beşiktaş, PAOK deplasmanında aldığı 3-1'lik skorla Devler Ligi'nin dışında kalırken taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Siyahbeyazlı takımda sezonun sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Burak Yılmaz, Elneny, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Diaby'nin yerine, şu ana dek üç isim transfer edilirken yeni transferler de sınıfta kaldı. Alanyaspor'dan alınan Welinton ve N'Sakala ilk maçında başarısız bir görüntü çizerken Mensah da pek varlık gösteremedi.

ÇOK ŞAŞIRTTILAR
Özellikle Fatih Aksoy'un bonservisi ve Ahmet Gülay'ın da 2 yıllığına kiralık olarak verilip transferi gerçekleştirilen Welinton'un performansı çok şaşırttı. 31 yaşındaki Brezilyalı stoperin savunmada yaptığı hatalar ve penaltıya sebebiyet vermesi sosyal medyada taraftarların tepkisine neden oldu.

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