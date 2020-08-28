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Beşiktaş, Atakan Üner transferini açıkladı

Beşiktaş'ın Altınordu'dan 21 yaşındaki kanat oyuncusu Atakan Üner'i transfer ettiğini açıkladı. Atakan ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş'ın Altınordu'ya 150 bin Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay vereceği öğrenildi.

28.08.2020, 19:19