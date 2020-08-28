Beşiktaş, Atakan Üner transferini açıkladı

Fabrice N'Sakala, Bernard Mensah ve Welinton'u kadrosuna katan Beşiktaş, 4. transferini yaptı. Siyah Beyazlı ekip, Altınordu'dan 21 yaşındaki kanat oyuncusu Atakan Üner'i transfer ettiğini açıkladı.
Beşiktaş, Altınordu'ya 150 bin Euro bonservis ve sonraki satıştan %20 pay verecek. Atakan Üner, geçtiğimiz sezon sergilediği performansla teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun vazgeçemediği isimler arasına girmeyi başarmştı
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