  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Beşiktaş Beşiktaş, Atakan Üner transferini açıkladı

, transferini açıkladı

'ın 'dan 21 yaşındaki kanat oyuncusu 'i transfer ettiğini açıkladı. Atakan ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş'ın Altınordu'ya 150 bin Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay vereceği öğrenildi.

Beşiktaş, Atakan Üner transferini açıkladı

28.08.2020, 19:19

Fabrice N'Sakala, Bernard Mensah ve Welinton'u kadrosuna katan Beşiktaş, 4. transferini yaptı. Siyah Beyazlı ekip, Altınordu'dan 21 yaşındaki kanat oyuncusu Atakan Üner'i transfer ettiğini açıkladı.

Beşiktaş, Altınordu'ya 150 bin Euro bonservis ve sonraki satıştan %20 pay verecek. Atakan Üner, geçtiğimiz sezon sergilediği performansla teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun vazgeçemediği isimler arasına girmeyi başarmştı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş, Atakan Üner transferini açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA