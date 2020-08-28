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Haberler Beşiktaş Beşiktaş’ta Lens krizi

Beşiktaş’ta Lens krizi

Beşiktaş’ta Lens krizi
Giriş Tarihi: 28.8.2020

Mali konularda sıkıntı çeken ve transferde dikkatli davranmaya çalışan Beşiktaş'ta dün de Jeremain Lens krizi patlak verdi. Siyah-beyazlıların Hollandalı yıldızının, Beşiktaş'tan iki aylık alacağının ödenmemesi nedeniyle siyahbeyazlı kulübe ihtarname gönderdiği öğrenildi. Kara Kartal'da eleştiri oklarının hedefindeki isim Jeremain Lens, 2 aylık maaşını alamadığını gösteren belgeyi yönetime sundu ve aylık alacağının ödenmesini talep etti. Hollandalı kanat oyuncusunun, ihtarnameyi PAOK karşılaşmasından 1 gün sonra yolladığı öne sürüldü.

2 YILDIZ GİTMİŞTİ
Bilindiği üzere daha önce de kaleci Loris Karius ve savunma oyuncusu Victor Ruiz, alacaklarının ödenmediğini gerekçe göstererek sözleşmelerini tek taraflı feshetmişti. Başkan Ahmet Nur Çebi, yıllık ücretlerinde indirim talep ettikleri futbolcuların çoğundan olumlu geri dönüş alamadıklarının altını çizmişti.

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