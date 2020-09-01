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hareketli

Beşiktaş hareketli
Giriş Tarihi: 1.9.2020

Transfer girişimlerine hız veren Beşiktaş hareketli günler yaşıyor. Siyahbeyazlılar, Gökhan Töre transferinde mutlu sona ulaşırken bonservis bedeli istemekten vazgeçen Malatyaspor, Beşiktaş'ın Umut Nayir'i takasta kullanmayı kabul etmesi üzerine, golcü oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Ayrıca Nikola Kalinic için A.Madrid ile bonservis pazarlığı yapan yönetim, olumlu yönde ilerleyen görüşmelerine devam ediyor.

YENİDEN KERİM ALICI
Kartal'ın Porto'nun yıldızı Ze Luis'le de görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. Antalyaspor'da forma giyen giyen milli futbolcu Nazım Sangare için de kulübüne takas içerikli bir teklif yapılırken Akdeniz ekibi siyah-beyazlıların takasta önerdiği futbolcuları kabul etmedi. Rota ise Altınordu'dan Kerim Alıcı'ya çevrildi.

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