Kartal’a sağ açık

Kadrodan ayrılan oyuncular sebebiyle tüm bölgelerine takviye yapmak zorunda olan Beşiktaş önceliği sağ açık transferine verirken sezonu Genoa'da kiralık geçiren Iago Falque'nin ismi gündeme geldi. Siyahbeyazlıların İspanyol sağ açığın bonservisini elinde bulunduran İtalyan temsilcisi Torino ile bir dizi görüşme gerçekleştirdiği gelen haberler arasında. Iago Falque'yi ayrıca İtalyan Ligi takımlarından Benevento'nun istemesi ise Beşiktaş'ın önündeki en büyük engel. Iago Falque, geride kalan sezonda 16 maçta 2 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi.

MİGUEL LOPES DE GÜNDEMDE

Bu arada savunma için de arayışta olan Beşiktaş'ta yönetim, Kayserispor'da forma giyen Miguel Lopes'i gündemine aldı. 33 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılı kulüpten alacaklarına karşılık bonservisini istediği iddia edildi. Deneyimli bek, daha öncesinde 3 sezon da Akhisarspor forması giymişti. Daha önce Kayseri'den Bernard Mensah'ı renklerine bağlayan Kara Kartal, bu transferi de sonlandırmayı hedefliyor.