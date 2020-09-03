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Haberler Beşiktaş Kartal’da Montero imzaladı

’da Montero imzaladı

Kartal’da Montero imzaladı
Giriş Tarihi: 3.9.2020

Beşiktaş, bonservisi İspanyol ekibi Atletico Madrid'de bulunan Francisco Montero'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada İspanyol oyuncunun geçici transferi konusunda Atletico ile anlaşmaya varıldığı aktarılırken oyuncunun bonservisinde de öncelik hakkı olduğu öğrenildi. Öte yandan Siyahbeyazlıların, Romalı Davide Santon'un transferini şimdilik rafa kaldırdığı öne sürülürken yeni arayışların başladığı bildirildi.

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Bu arada Beşiktaş Kulübü, evinde oynayacağı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçları için 'tek maçlık bilet' satışı yapacak. Dün yapılan açıklamada " Futbol A Takımımızın iç saha maçları için kombine satışı yapılmamasına, takımımızın Vodafone Park'ta oynayacağı her Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçı için tek maçlık bilet satışı yapılmasına karar vermiştir" denildi.

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