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Haberler Beşiktaş Aytemiz Alanya imzaları attırdı

Aytemiz Alanya imzaları attırdı

Aytemiz Alanya imzaları attırdı
Giriş Tarihi: 8.9.2020

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, santrfor Khouma Babacar, sol bek Francois Moubandje ve genç kaleci Ahmet Çağrı Güney için imza töreni düzenledi. Senegalli 27 yaşındaki santrfor Khouma Babacar İtalya'nın Sassuolo kulübünden satın alma opsiyonuyla 1,5 yıllığına kiralanırken, Dinamo Zagreb takımından 30 yaşındaki sol bek François Moubandje'yi de bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Turuncu-yeşilli ekip, Bursaspor'dan da genç kaleci 17 yaşındaki Ahmet Çağrı Güney'i satın alma opsiyonu ile 2 yıllığına kiraladı.

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