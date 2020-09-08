Son aslan Etebo

Uzun süredir orta saha için girişimlerde bulunan Galatasaray aradığı oyuncuyu İngiltere'de buldu. Sarı-kırmızılılar, Stoke City forması giyen Nijeryalı futbolcu Oghenekaro Etebo ile anlaşmaya vardı. En az 2 orta saha takviyesi yapmak isteyen Aslan 24 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Etebo dün akşam saatlerinde de istanbul'a geldi.

İSPANYA'DA DA FORMA GİYDİ

Daha önce ispanya'da Las Palmas ve Getafe formaları da giyen futbolcunun bonservisi İngiliz ekiplerinden Stoke City'de bulunuyor. Kariyerinde 129 maça çıkan futbolcu 12 gol atıp 7 de asist yaptı. Etebo orta saha dışında sol ve sağ kanatta da oynayabiliyor. Oyun-cunun menajerliğini Younes Belhan-da'nın da menajerliğini yapan William D'Avila üstleniyor. Etebo sezonun son 1,5 ayında ise sakatlığı sebebiyle forma giyememişti. Aslan'ın Etobo'nun sakatlık geçmişi sebebiyle bugün oyuncuyu kapsamlı bir sağlık kontro-lüne sokacağı, bir sorun gözlenil-memesi halinde imzaların atıla-cağı bildirildi.