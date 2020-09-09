Kartal hareketli

Beşiktaş, dün transferde hareketli saatler yaşadı. Gökhan Gönül'den sonra sağ beke bir takviye yapamayan siyah-beyazlılar, diğer adaylardan istediğini bulamayınca rotasını başka isimlere çevirdi. Kara Kartal Antalyaspor'dan Nazım Sangare ve Sporting Lizbon'da oynayan Valentin Rosier için harekete geçti. Nazım için Antalyaspor'a Mensah transferindeki gibi 500 bin Euro kiralama bedeli önerirken, 1.5 milyon Euro da zorunlu satın alma opsiyonu teklifi yaptı. Sporting Lizbon'da forma giyen Valentin Rosier ise yabancı aday olarak listeye dahil edildi. Beşiktaş'ın önceki gün Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran orta saha Gökhan Töre ile de anlaşma sağladığı bildirildi.

SAMATTA DA LİSTEDE

GÖKHAN TÖRE'nin, Yeni Malatyaspor'dan ayrılırken kendi cebinden 300 bin Euro fesih parası verdiği öğrenildi. Forvet transferinde de bir dönem G.Saray ile anılan Aston Villa'dan Mbwana Samatta yakın markaja alındı.