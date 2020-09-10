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'tan bomba !

yönetimi uzun zamandır uğraş verdiği Josef de transferini bitirdi. 1.3 milyon Euro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varılan 31 yaşındaki deneyimli oyuncu, 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Beşiktaş'tan bomba transfer!

10.09.2020, 16:10 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020,16:15

Uzun zamandır uğraş verilen ön libero transferini Josef de Souza'yı alarak bitiren Beşiktaş yönetimi çok mutlu. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Brezilyalı futbolcunun Al Ahli ile olan sözleşmesini feshetmesinin ardından son görüşmeyi yapıp imza atmak için İstanbul'a getiren siyah-beyazlılar, Josef'i nokta transfer olarak görüyor. 1.3 milyon Euro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varılan 31 yaşındaki oyuncu, 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Sabah'ın haberine göre; Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da alınmasını çok istediği Josef de Souza'nın kalitesinin tartışılmayacağını belirten Beşiktaşlı yöneticiler, "Son iki transferinde ciddi bonservisler ödenip alınan oyuncuyu biz bedavaya getiriyoruz. Yılın transferini yaptık. Josef bize çok güç katacak, önemli bir oyuncu. Ne kadar faydalı olacağını sezon içinde herkes görecek" yorumlarında bulundular.

12 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

2015-18 arasında Fenerbahçe'de top koşturan Brezilyalı milli futbolcu Josef de Souza, 2018-19 sezonunda 12 milyon Euro bonservisle Al Ahli'nin yolunu tutmuştu. Geçtiğimiz sezon 23 resmi karşılaşmada forma giyen Josef, 3 asiste imzasını attı.

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