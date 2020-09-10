Kara Kartal gaza bastı

Beşiktaş, bir süredir gündeminde olan Gökhan Töre transferi için büyük aşama kaydetti. Siyah-beyazlı ekibe dönmek adına Yeni Malatyaspor'la sözleşmesini feshedenoyuncu, eski takımına dönmek için sabırsızlanıyor. Futbolcunun menajeri, Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaşlı yöneticilerle buluşurken son detayların görüşülmesinin ardından bu transferin açıklanması bekleniyor. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Sergen Yalçın'la Yeni Malatyaspor'da da beraber çalışmıştı.

2 GOL ATTI, 5 ASİST YAPTIW

Gökhan Töre, geçen sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 28 maça çıkarken 2 gol attı ve 5 asist yaptı. Beşiktaş ayrıca F.Bahçe'nin eski oyuncularından Josef De Souza'yı da birkaç gün içerisinde duyurma planları yapıyor. 1+1 yıllık sözleşmenin konuşulduğu transferde, Josef de Souza, İstanbul'a davet edildi. Oyuncu, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.