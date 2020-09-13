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Trabzonspor 1-3 Beşiktaş | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında Medical Park Stadyumu'nda Trabzonspor'a konuk olan Beşiktaş, dev maçtan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla bordo mavililer sezona mağlubiyetle başlarken, konuk ekip ise Trabzon'dan 3 puanla ayrıldı.

13.09.2020, 20:07 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020,22:30