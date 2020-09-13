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Haberler Beşiktaş Trabzonspor - Beşiktaş | CANLI

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Süper Lig'in ilk haftasında ile mücadele karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Trabzonspor - Beşiktaş | CANLI

13.09.2020, 20:07 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020,20:07

Futbolseverlerin merakla beklediği derbi başladı. Trabzonspor ile Beşiktaş'ın kıyasıya mücadelesinin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hüseyin, Campi, Kamil Ahmet, Abdulkadir Parmak, Flavio, Guilherme, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Nsakala, Atiba, Oğuzhan, Mensah, Hasic, Boyd, Larin

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