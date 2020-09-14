Kara kartal fırtına gibi

Süper Lig'de sezonun ilk derbisinde Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. 29. dakikada Beşiktaş karşılaşmanın ilk etkili atağında golü buldu. Sol taraftan gelişen siyahbeyazlı takımın atağında Boyd'un ceza alanı dışı sol çaprazından şutunda, savunmada Hüseyin Türkmen'in kafasından seken top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluştu: 0-1. 38'de Necip Uysal'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Larin'in kafa vuruşunda, top üsten auta gitti. 42'de Atiba'nın pasında, ceza alanı sol çaprazında kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalan Boyd'un şutunda, son anda araya giren savunma tehlikeyi önledi. 63'te sol taraftan Mensah'ın kullandığı köşe vuruşunda Atiba, Flavio ile girdiği mücadelede kendini yerde buldu. VAR'da pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi, Flavio'yu da ikinci sarı kartı göstererek kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. 64'te Mensah, kullandığı penaltı atışında topu filelere gönderdi: 0-2. 74'te Dorukhan'ın pasında, Lens yerden gelen topu kaleci Uğurcan'ın sağından filelerle buluşturdu: 0-3. 86'da Campi'nin uzun pasında, ceza yayı önüne çıkan kaleci Ersin Destanoğlu'dan önce Abdülkadir Ömür, maçın skorunu belirledi: 1-3.

NEWTON İLK KEZ

Trabzonspor'da teknik direktör Eddi Newton, ilk kez Trabzon'da takımın başında sahaya çıktı. Hüseyin Çimşir'in takımdan ayrılmasının ardında göreve getirilen İngiliz nın çalıştırıcı yönetiminde bordo-mavililer, ligde deplasmanda Kayserispor, Türkiye Kupası finalinde İs- tanbul'da Alanyaspor ile karşılaşmıştı. Öte yandan yeni tip por korona virüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yerine Murat Şahin, takımın başında yer aldı.

FLAVİO İLK 11'DE

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor, ilk 11'inde sadece 1 yeni transferle sahaya çıktı. Bordo-mavili takımın 11'inde Flavio, yeni transferlerden forma şansı bulan tek oyuncu olurken, 63. dakikada hem penaltı yaptırdı hem de kırmızı kart gördü.. Yedek kulübesinde ise kiralıktan dönen Edgar Ie ile yeni transfer Stiven Plaza yer aldı.