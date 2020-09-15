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Haberler Beşiktaş Kartal’da kritik hafta

Kartal’da kritik hafta

Kartal’da kritik hafta
Giriş Tarihi: 15.9.2020

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta yüzler gülerken, siyahbeyazlılar sağ bek, sağ açık ve forvet transferi için gaza bastı. Kanat için Malatya ile yollarını ayıran Gökhan Töre'ye teklifini yapan ve oyuncudan cevap bekleyen siyahbeyazlı yönetim, bu oyuncuyla önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya gelecek.

İKİ ÖNEMLİ İSİM DAHA BİTİRİLECEK
Forvet konusunda Atletico Madrid'ten Kalinic'i kadrosuna katmak için görüşmelerine devam eden siyah-beyazlılar, aynı zamanda sağ bek transferini de bitirmek istiyor. Ancak bütün bu transferleri tamamlamak için Beşiktaş'ın limit konusunu da halletmesi gerekiyor. A Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ, takviye yapacaklarını ve gereken futbolcularla görüşme halinde olduklarını ifade etti.

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