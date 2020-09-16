Beşiktaş’ta Sangare pazarlığı

BEŞİKTAŞ yönetimi, Nazım Sangare için Antalya'ya teklifte bulundu. Kartal, Sangare için 500 bin Euro kiralama bedeli ve 1 milyon Euro satın alma bedeli konusunda teklifte bulundu. Antalyaspor, milli futbolcunun sözleşmesinde yer alan 3 milyon 750 Euro'luk rakamı siyah-beyazlı kulüp ile iyi ilişkiler kurulmasına öncülük etmek adına 2 milyon Euro'ya indirdi. Kırmızıbeyazlılar bu parayı da peşin istedi. Pazarlığın sürdüğü kaydedildi.

GÖZLER IVAN SAPONJİC'DE

GOLCÜ arayışlarını sürdüren yönetim, Atletico Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Kalinic ile de görüşmelerini sürdürüyor. Sırp golcü kulübüyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bonservisini hala alamazken, siyah-beyazlılarda gündeme sürpriz bir isim daha geldi. Yine aynı ekipte forma giyen ve yıllık 3.3 milyon Euro alan Sırp Ivan Saponjic'e 2 milyon Euro garanti ücret ve 500 bin Euro performans primi teklif edildi. İstanbul ekibi geçen sezon 3 lig maçında görev yapan Saponjic'in sözleşmesini feshetmesini bekliyor.