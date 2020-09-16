  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Beşiktaş Beşiktaş’ta Sangare pazarlığı

’ta Sangare pazarlığı

Beşiktaş’ta Sangare pazarlığı
Giriş Tarihi: 16.9.2020

BEŞİKTAŞ yönetimi, Nazım Sangare için Antalya'ya teklifte bulundu. Kartal, Sangare için 500 bin Euro kiralama bedeli ve 1 milyon Euro satın alma bedeli konusunda teklifte bulundu. Antalyaspor, milli futbolcunun sözleşmesinde yer alan 3 milyon 750 Euro'luk rakamı siyah-beyazlı kulüp ile iyi ilişkiler kurulmasına öncülük etmek adına 2 milyon Euro'ya indirdi. Kırmızıbeyazlılar bu parayı da peşin istedi. Pazarlığın sürdüğü kaydedildi.

GÖZLER IVAN SAPONJİC'DE
GOLCÜ arayışlarını sürdüren yönetim, Atletico Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Kalinic ile de görüşmelerini sürdürüyor. Sırp golcü kulübüyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle bonservisini hala alamazken, siyah-beyazlılarda gündeme sürpriz bir isim daha geldi. Yine aynı ekipte forma giyen ve yıllık 3.3 milyon Euro alan Sırp Ivan Saponjic'e 2 milyon Euro garanti ücret ve 500 bin Euro performans primi teklif edildi. İstanbul ekibi geçen sezon 3 lig maçında görev yapan Saponjic'in sözleşmesini feshetmesini bekliyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş’ta Sangare pazarlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA