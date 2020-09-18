Kara Kartal’ın hedefi Vazquez

Beşiktaş'ın hücuma takviye çalışmaları ile ilgili dün flaş bir iddia gündeme geldi. Siyah-beyazlılar için İspanyol devi Real Madrid'den Lucas Vazquez ismi ortaya atıldı. Cadena SER radyosunda yayınlanan El Larguero isimli programda 29 yaşındaki başarılı oyuncuya öncelikli olarak Katar Ligi'nden talip olduğu belirtildi. Ancak Türkiye'den Beşiktaş'ın da, kanat dışında forvet de oynayabilen yıldız oyuncuyla görüştüğü iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ HALA DEVAM EDİYOR

Real Madrid ile 1 senelik daha sözleşmesi bulunan Vazquez'in, Avrupa'dan ayrılmak istemediği gelen haberler arasında. Beşiktaş'ın ödeme planları konusunda güvence vermesi durumunda oyuncunun Katar'a gitmek yerine Türkiye'yi tercih edeceği iddia edildi. Öte yandan siyah-beyazlılar UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Portekiz'in Rio Ave takımıyla eşleşti.



GÖKHAN TÖRE BEŞİKTAŞ'TA

BEŞİKTAŞ, Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran Gökhan Töre transferinde de mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlıların başarılı futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşmeye imza attığı bildirildi. Kara Kartal'ın Gökhan'a 4 milyon TL garanti ücret ödeyeceği öğrenildi. 28 yaşındaki yıldız isim sağlık kontrolünün ardından 1 yılı opsiyonlu iki yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.