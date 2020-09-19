Kara Kartal seri istiyor

SÜPER Lig'de ilk hafta Trabzonspor'u 3-1 yenen Beşiktaş, bugün Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaşacak. Yeni sezonun Vodafone Park'ta oynanacak ilk karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Beşiktaş'ta Trabzon maçında sakatlanan Oğuzhan ve korona testi pozitif çıkan tenik direktör Sergen Yalçın maçta olmayacak.

ANTALYA'DA KORONA ŞOKU

ÖTE yandan dün sabah saatlerinde çıkan test sonuçlarında 20'den fazla pozitif vaka çıkan Antalya'da tekrar yapılan testlerde sadece 1 oyuncu ve 1 personelde korona saptandığı açıklandı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Antalyaspor'umuzun Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma öncesi özel bir laboratuvara yaptırılan Kovid- 19 testlerinde bazı tutarsız sonuçlar alınmıştır. Antalya İl Sağlık Müdürlüğüne yaptırılan resmi test sonucuna göre 1 futbolcumuz ve 1 personelimizde Kovid-19 bulgusuna rastlanmıştır. Gerekli izolasyon sağlanmış, önlemler alınmıştır. Takımımız Beşiktaş maçı için planladığı şekilde özel bir uçakla İstanbul'a hareket edecektir."