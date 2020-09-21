  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Beşiktaş Beşiktaş’ın gözü Salvio’da

’ın gözü Salvio’da

Beşiktaş’ın gözü Salvio’da
Giriş Tarihi: 21.9.2020

Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri ile ilgili her yeni gün bir isim ortaya atılırken dün de takımın kanada takviye çalışmalarına yönelik yeni bir iddia gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, Arjantin'in ünlü ekiplerinden Boca Juniors forması giyen Eduardo Salvio için kiralama teklifinde bulunduğu öne sürüldü. Lanus'la başladığı profesyonel futbol kariyerinde Atletico Madrid, Benfica ve son olarak Boca Juniors gibi ekiplerde görev yapan başarılı oyuncunun kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

25 MAÇTA 10 GOL ATTI
30 yaşındaki yıldız oyuncu 2019 yılında 7 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Eduardo Salvio sarı-lacivertli formayla toplamda 25 resmi maçta görev aldı ve rakip filelere 10 gol bıraktı, 3 de asist yaptı. Bu arada Beşiktaş'ın golcü transferi için Crystal Palace'a Christian Benteke'yi kiralamak için teklif yaptığı ancak İngiliz ekibinin sözleşmesinin son yılındaki Belçikalı başarılı oyuncu için siyahb eyazlılara "yalnızca satılık" cevabını verdiği iddia edildi. Benteke'nin güncel piyasa değeri 10.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş’ın gözü Salvio’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA