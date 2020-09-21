Beşiktaş’ın gözü Salvio’da

Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri ile ilgili her yeni gün bir isim ortaya atılırken dün de takımın kanada takviye çalışmalarına yönelik yeni bir iddia gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, Arjantin'in ünlü ekiplerinden Boca Juniors forması giyen Eduardo Salvio için kiralama teklifinde bulunduğu öne sürüldü. Lanus'la başladığı profesyonel futbol kariyerinde Atletico Madrid, Benfica ve son olarak Boca Juniors gibi ekiplerde görev yapan başarılı oyuncunun kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

25 MAÇTA 10 GOL ATTI

30 yaşındaki yıldız oyuncu 2019 yılında 7 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Eduardo Salvio sarı-lacivertli formayla toplamda 25 resmi maçta görev aldı ve rakip filelere 10 gol bıraktı, 3 de asist yaptı. Bu arada Beşiktaş'ın golcü transferi için Crystal Palace'a Christian Benteke'yi kiralamak için teklif yaptığı ancak İngiliz ekibinin sözleşmesinin son yılındaki Belçikalı başarılı oyuncu için siyahb eyazlılara "yalnızca satılık" cevabını verdiği iddia edildi. Benteke'nin güncel piyasa değeri 10.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.