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Haberler Beşiktaş Kara Kartal’da Benteke sesleri

Kara Kartal’da Benteke sesleri

Kara Kartal’da Benteke sesleri
Giriş Tarihi: 22.9.2020

Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Beşiktaş'a İngiltere'den iyi haber geldi. Golcüsü Burak Yılmaz'ı Lille'e gönderdikten sonra golcü arayışlarını sürdüren Kartal yönetimi, Crystal Palace forması giyen Christian Benteke'den olumsuz yanıt almıştı. Ancak daha önce Beşiktaş'ın transfer teklifini reddeden 29 yaşındaki Kongo asıllı Belçikalı golcü Kartal'da forma giymeye artık sıcak bakıyor.

YALÇIN'IN TEST SONUCU NEGATİF
Belçika'da yayın yapan Voetbal Nieuws sitesi Beşiktaş'ın, Benteke transferinde mutlu sona çok yakın olduğunu yazdı. Kulübüyle sözleşmesi devam eden futbolcuyla anlaşma sağlaması halinde Kartal yönetimi, İngiliz ekibiyle bonservis için pazarlığa oturacak. Öte yandan Beşiktaş Kulübü, teknik direktörleri Sergen Yalçın'ın test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

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