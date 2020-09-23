Kartal’dan büyük hamle

SÜPER Lig'in ilk iki haftasında 4 puan toplayan Beşiktaş'ta yönetim, Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye gitmesinin ardından sağ beke arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar bu mevki için iki futbolcuyu gündemine aldı. İstanbul temsilcisi İtalya Serie A devi Roma'nın tecrübeli beki Davide için ısrarını sürdürüyor. Beşiktaşlı yönetecilerin, futbolcuyu satın alma opsiyonlu formülüyle renklerine katmak için Roma'yla pazarlıklarını sürdürdüğü bildirildi. Ayrıca yönetim, Manchester United'ın genç futbolcusu Fosu-Mensah için de teklif yaptı. Transfer limitinden dolayı futbolcuyu bonservisiyle kadroya katamayan İstanbul ekibi Mensah'ı sezon sonunda zorunlu satış opsiyonuyla kiralık istedi.

FOSU-MENSAH GELMEK İSTİYOR

M.UNİTED'DA i forma şansı bulamayan ve. 3. sağ bek konumuna düşen Hollandalı, daha önce C.Palace ve Fulham'da kiralık oynadı. Bu sezon sözleşmesi bitmesine rağmen yeni sözleşmeye imza atmak istemeyen Mensah, daha önce ayrılmak istediğini açıklamıştı.