Turgutlu’da istifa depremi

TURGUTLUSPOR, üst üste istifalarla sarsıldı. Henüz 28 Ağustos'ta göreve gelen başkan Taner Kestaneci yönetiminde taraftar sorumlusu Fahrettin Solmaz ve altyapı sorumlusu Dilek Öner, bir ay dolmadan görevlerinden istifa etti. Kasaba'da 3. Lig'de şampiyon olunan geçen sezonki yönetimde de görev alan iki yönetici, sezon öncesi protokol üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen moral yemeği öncesi Kestaneci'yle gerilim yaşadı ve istifa etti. Solmaz, "Görevimin değiştirilmesine rağmen kulüp zarar görmesin diye insan olarak verilen görevi kabul ettim. Kestaneci, egonun tavan yaptığı ve bir önceki dönemin başarısını hazmedemeyen bir insan. İstifa ediyorum" açıklamasını yaptı. Öner ise, "Futbol bazılarının hobisi olabilir ancak benim mesleğim. İnsanlar mutlu oldukları yerde ve aidiyet duygusunun geliştiği yerlerde başarılı olurlar. Bu duygunun yaşanmadığı yerde ayrılık kaçınılmaz olur" dedi.

İLKER UYAR