Beşiktaş’ta çifte aday

BEŞİKTAŞ yönetimi, sağ beke transfer yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Avrupa Kupaları'ndan elenen Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan siyah-beyazlılar, gündemine iki futbolcu aldı. İstanbul temsilcisi Portekiz ekibi Sporting'de oynayan Valentin Rosier ile Roma'nın sağ beki Davide Santon'dan birini kadroya katmak için görüşmelere başladı. Kara Kartal'ın 24 yaşındaki Fransız futbolcu Valentin Rosier için kiralama bedeli ve 1 yıllık alacağı parayla toplam 1 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Beşiktaş, İtalyan devi Roma ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan Santon'u da bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmaya çalışıyor.

DE SOUZA'NIN LİSANSI ÇIKARTILDI

ÖTE yandan siyah-beyazlıların yeni tranfseri Josef de Souza'nın lisansını çıkardığı öğrenildi. Yıldız orta saha takımının 4 Ekim Pazar Günü G.Birliği ile yapacağı maçta forma giyebilecek.