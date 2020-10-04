Beşiktaş'ın Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'dan kadrosuna kattığı 24 yaşındaki futbolcu Valentin Rosier, Başkan Ahmet Nur Çebi ile tanıştıktan sonra sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'a transfer olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Rosier, "Burada olmak çılgınca bir duygu. Böyle bir şehirde ve kulüpte oynamak benim için güzel bir duygu olacak" diye konuştu. Rosier, "Hem savunmada hem de hücumda takım için elimden geleni yapacağım" diye konuştu ve son olarak Türkçe "İnşallah Beşiktaş şampiyon" dedi.