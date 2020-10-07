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Beşiktaş’a 11 oyuncu geldi

Beşiktaş’a 11 oyuncu geldi
Giriş Tarihi: 7.10.2020

Süper Lig'in ilk 4 haftasında bekleneni veremeyen Beşiktaş, kadrosunu 11 oyuncu ile güçlendirdi. İstanbul ekibi son olarak Porto'dan eski golcüsü Vincent Aboubakar ile Leicester City'den Rachid Ghezzal gibi yıldız oyuncularla sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar ayrıca Kayserispor'dan Bernard Mensah, Sporting Lizbon'dan Valentin Rosier, Altınordu'dan Atakan Üner, Atletico'dan Francisco Montero, Yeni Malatyaspor'dan Gökhan Töre, Al Ahli'den Josef de Souza, Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala ve Welinton ile Concarneau'dan Abdullah Aydın'ı kadrosuna dahil etti.


KARTAL'DA 23 YOLCU
BEŞİKTAŞ'TA yeni sezon öncesi 23 futbolcu gitti. Siyah-beyazlılar, Caner Erkin, Alpay Çelebi, Atamer Bilgin, İlkay İsler, Halil Duman, Alpagut Özeren, Mertcan Açıkgöz, Oğuzhan Akgün, Enzo Roco, Erdem Seçgin, Abdullah Aydın, Kerem Kalafat, Ruiz, Sedat Şahintürk, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Emre Yıldız, Ahmet Gülay, Fatih Aksoy, Pedro Rebocho, Mohamed Elneny, Abdoulay Diaby ve Kevin- Prince Boateng ile yollarını ayırdı. Bazı genç oyuncularını ise kiralık olarak verdi.

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