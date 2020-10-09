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’a ağır fatura

, sözleşmesini askıya aldığı futbolculara toplam 46 milyon TL ödeme yapacak.

Beşiktaş’a ağır fatura
Giriş Tarihi: 9.10.2020

Yeni sezona mali açıdan sancılı başlayan Beşiktaş, transfer politikası ile de şaşırtırken sözleşmesini dondurduğu oyunculara ağır bir fatura daha ödeyecek. Kadrosunda toplam 18 yabancı oyuncu bulunan böylece Douglas, Isimat-Mirin ve Jeremain Lens'in ardından Tyler Boyd'un da sözleşmesini devre arasına kadar askıya almak zorunda kalan Kara Kartal, bu oyuncular için ödemelere devam edecek.

EN FAZLA PARA LENS'E
Siyah-beyazlılar bu 4 isim için toplam 4 milyon 950 bin Euro ödeme yapacak. Lens'e 1 milyon 950 bin, Isimat-Mirin'e 1 milyon 200 bin, Boyd'a 1 milyon ve Douglas'a 800 bin Euro ödeyecek olan yönetim Türk Lirası olarak 46 milyonu kasasından çıkaracak.

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