Beşiktaş’a ağır fatura

Yeni sezona mali açıdan sancılı başlayan Beşiktaş, transfer politikası ile de şaşırtırken sözleşmesini dondurduğu oyunculara ağır bir fatura daha ödeyecek. Kadrosunda toplam 18 yabancı oyuncu bulunan böylece Douglas, Isimat-Mirin ve Jeremain Lens'in ardından Tyler Boyd'un da sözleşmesini devre arasına kadar askıya almak zorunda kalan Kara Kartal, bu oyuncular için ödemelere devam edecek.

EN FAZLA PARA LENS'E

Siyah-beyazlılar bu 4 isim için toplam 4 milyon 950 bin Euro ödeme yapacak. Lens'e 1 milyon 950 bin, Isimat-Mirin'e 1 milyon 200 bin, Boyd'a 1 milyon ve Douglas'a 800 bin Euro ödeyecek olan yönetim Türk Lirası olarak 46 milyonu kasasından çıkaracak.