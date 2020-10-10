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Haberler Beşiktaş Kartal’ın kozu orta saha

Kartal’ın kozu orta saha

Teknik direktör , kötü gidişe orta alanda forma giyen Mensah, Ljajic, Dorukhan Toköz, De Souza ve Oğuzhan ile son verecek.

Kartal’ın kozu orta saha
Giriş Tarihi: 10.10.2020

Süper Lig'de son iki maçını da kaybederek yara alan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın çıkış formülü hazır. Süper Lig'e verilen milli ara ve bir sonraki haftayı bay takım olarak maç yapmadan geçecek olan Kartal, bu süreci iyi değerlendirip müthiş bir geri dönüşe imza atmak istiyor. Teknik patron Sergen Yalçın özellikle orta alandaki yıldızlarından çok şey bekliyor.

OĞUZHAN KAYIPLARDA
Orta sahada forma giyen yeni transfer Mensah'ın yanı sıra Adem Ljajic, Dorukhan Toköz ve De Souza gibi isimleri yakın markaja alan Sergen Yalçın, Oğuzhan Özyakup ile de özel görüşmeler yapacak. Geçen sezonun ara transfer döneminde Feyenoord'a kiralanan ve sadece 4 maçta 130 dakika forma giyip Beşiktaş'a geri dönen Oğuzhan Özyakup, form olarak yine beklentilerin altında kaldı. Bu sezon siyah-beyazlı ekipte dört mücadelede görev yapan 28 yaşındaki futbolcu takım idmanlarında da teknik ekibi etkileyemiyor. Sergen Yalçın performansı düşen yıldızları bu dönemde eniden canlandırmanın planlarını yapıyor.

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