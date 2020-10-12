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Haberler Beşiktaş Kartal’da Mirin fedakarlık yaptı

’da Mirin fedakarlık yaptı

Kartal’da Mirin fedakarlık yaptı
Giriş Tarihi: 12.10.2020

Beşiktaş'ta sezon öncesi kadro dışı kalan Isimat-Mirin ile ilgili bütün gerçekler gün yüzüne çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kadroda düşünülmeyen futbolcuya, yönetimin 'Bonservisini al ve git" teklifini yaptığı ortaya çıktı. Önümüzdeki iki sezon boyu kulüpten toplam 2 milyon 575 bin Euro kazanacak olan Fransız futbolcu bu teklifine olumsuz yanıt verirken 'feda' dedi.

KARAGÜMRÜK'Ü FARKLI YENDİ
Fransız oyuncu ayrılmak için bonservisinin yanı sıra en azından 1 milyon 575 bin Euro'nun da ödenmesini istedi. Lige verilen milli arada Beşiktaş, dün Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçını 5-2'lik sonuçla farklı kazandı. Siyah-beyazlı ekibin gollerini Josef de Souza, Atiba, Larin (2) ve Aboubakar kaydederken, Karagümrük'ün gollerini Salibur ve Mevlüt attı.

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