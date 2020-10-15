Kartal’da Sulemana sesleri

TRANSFER dönemi bitti ama Beşiktaş'ın bu doğrultudaki çalışmaları tam güz sürüyor. Ara transfer dönemine yetenekli ve gelecek vadeden oyunculardan oluşan bir listeyle girmek isteyen teknik direktör Sergen Yalçın, Ganalı Kamal-Deen Sulemana için rapor hazırladı. Kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarı sol açık FC Nordsjaelland kulübünde forma giyiyor. Bu arada Kanada'nın Vancouver kulübünün Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin ile ilgili temaslarının sürdüğü bildirildi. Kulübün, Kara Kartal'a 2 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu biliniyor.

BEŞİKTAŞ'TA KORONA ŞOKU

ÖTE yandan Beşiktaş Kulübü, Bernard Mensah'ın Kovid-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbolcumuz Bernard Mensah'ın, milli takım kampı dönüşünde, kulübümüz tarafından uygulanan rutin Kovid-19 PCR testi pozitif sonuçlanmıştır. Bernard Mensah'ın takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereğince başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."