  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Beşiktaş Kartal’da Sulemana sesleri

’da Sulemana sesleri

Kartal’da Sulemana sesleri
Giriş Tarihi: 15.10.2020

TRANSFER dönemi bitti ama Beşiktaş'ın bu doğrultudaki çalışmaları tam güz sürüyor. Ara transfer dönemine yetenekli ve gelecek vadeden oyunculardan oluşan bir listeyle girmek isteyen teknik direktör Sergen Yalçın, Ganalı Kamal-Deen Sulemana için rapor hazırladı. Kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarı sol açık FC Nordsjaelland kulübünde forma giyiyor. Bu arada Kanada'nın Vancouver kulübünün Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin ile ilgili temaslarının sürdüğü bildirildi. Kulübün, Kara Kartal'a 2 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu biliniyor.

BEŞİKTAŞ'TA KORONA ŞOKU

ÖTE yandan Beşiktaş Kulübü, Bernard Mensah'ın Kovid-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbolcumuz Bernard Mensah'ın, milli takım kampı dönüşünde, kulübümüz tarafından uygulanan rutin Kovid-19 PCR testi pozitif sonuçlanmıştır. Bernard Mensah'ın takip ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereğince başlanmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kartal’da Sulemana sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA