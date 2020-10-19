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’ta sancı var

11’deki yerini kaybeden Ljajic’in devre arasında gönderileceği belirtildi.

Beşiktaş’ta sancı var
Giriş Tarihi: 19.10.2020

Süper Lig'in son iki maçında sahadan yenilgiyle ayrılan Beşiktaş'ta Adem Ljajic sancısı yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne giremeyen ve ilk 11'deki yerini kaybeden yıldız futbolcunun geleceği sorgulanıyor. Fazla kiloları ile dikkat çeken futbolcuya özel program uygulanacak. Eğer Ljajic ocak ayına kadar kendisini toparlayamazsa Beşiktaş'ın gelecekle ilgili planlarında yer almayacak. Adem Ljajic'in formsuzluğu milli takıma da yansıdı. Boşnak asıllı futbolcu, Sırbistan'ın Macaristan ile oynadığı maçta ilk yarı sonunda oyundan alınırken, Türkiye karşısında forma şansı bulamadı. 29 yaşındaki futbolcu G.Birliği ile oynanan maçta fazla kilolarıyla da dikkat çekmişti.

FRANCİSCO MONTERO ÇOK İDDİALI
Öte yandan Beşiktaş'ın yeni transferi Francisco Montero, iddialı açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı formayı giymenin mutluluğunu yaşadığını belirten Montero, "Kariyerimin en büyük adımını attım. Buraya gelmek bir başarı sayılır. Sezona kötü başlasak da bu takım sezon sonunda şampiyon olacaktır. Fiziksel olarak daha iyi olmak zorundayız. Kısa zaman içinde üst üste yeniden galibiyetler alacağız" diye konuştu.

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