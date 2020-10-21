Beşiktaş’ta büyük bomba

Beşiktaş transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, önceki gün yapılan tanıtım toplantısında "Sadece bir santrfor alamadık. onu da ocak ayında tamamlayacağız" diyerek ara transfer döneminde yeni bir santrforun sözünü verirken, bu oyuncunun Cenk Tosun

olduğu belirtildi. Siyah-beyazlıların daha önce İngiliz ekibi Everton'a sattığı Milli yıldızla görüşmelere başladığı açıklandı. Yönetimin, Cenk Tosun'u geri getirmek için Cenk Tosun'un babası Şenol Tosun'la bir görüşme yaptığı ve prensip olarak anlaşma sağladığı öğrenildi. Yaz trans-fer döneminde Mario Mand-zukic, Ze Luis, Papiss Cisse, Mario Balotelli, Nikola Kali-nic ve Vincent Aboubakar gibi isimlerle ilgilenen sadece Vincent Aboubakar 'ı alabi-len Kara Kartal, ara transfer döneminde Cenk Tosun'un transferini de bitirecek.

SAKATLIĞI BULUNUYOR

Çapraz bağlarından ameli-yat olan Cenk Tosun, toplam 245 gün yeşil sahalardan uzak kalmış durumda. Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş formasıyla 142 karşılaşmada görev yaptı, 64 kez fileleri havalandırdı.