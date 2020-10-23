Beşiktaş’ın ilk hedefi Mandzukic

Ocak transfer döneminde kadrosunu bir golcü ile güçlendirecek Beşiktaş, uzun süre peşinden koştuğu ancak anlaşma sağlayamadığı Mario Mandzukic'i yeniden listenin ilk sırasına çekti. Yaz transfer döneminde takım bulamayan 34 yaşındaki oyuncu için yeniden girişimde bulunacak olan siyah-beyazlılar bu transferi en kısa sürede tamamlayıp devre arasında sıkıntı yaşamak istemediği biliniyor.

B PLANI OUMAR NİASSE OLACAK

Öte yandan Beşiktaş'ın Oumar Niasse ile ilgili temasları da tam gaz sürüyor. Mandzukiç gibi bonservisi elinde olan oyuncuyla ilgili temasların sürdüğü öğrenilirken iki yıldızdan birinin Beşiktaş'a imza atması sürpriz sayılmayacak. Bu arada Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Taktik programın yer aldığı uygulamaların ardından tam sahada çift kale maç oynayan futbolcular, günü şut çalışmasıyla tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını bu sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.