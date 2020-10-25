Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Denizlispor ile oynayacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı. Kadroda korona virüse yakalanan ve karantinada bulunan Bernard Mensah, sakatlıkları bulunan Atakan Üner ile Hasic ve sakatlıktan çıktıktan sonra henüz hazır olmayan Nkoudou yer almadı.
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Denizli'ye götüreceği oyuncular şu şekilde:
Utku Yuvakuran
Ersin Destanoğlu
Valentin Rosier
Francisco Montero
Erdoğan Kaya
Fabrice Nsakala
Wellinton Souza
Domagoj Vida
Rıdvan Yılmaz
Josef De Souza
Oğuzhan Özyakup
Atiba Hutchinson
Necip Uysal
Adem Ljajic
Dorukhan Toköz
Kartal Yılmaz
Güven Yalçın
Vincent Aboubakar
Cyle Larin
Rachid Ghezzal
Gökhan Töre
Beşiktaş’ın Denizlispor maçı kamp kadrosu belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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