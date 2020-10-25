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Haberler Beşiktaş Dorukhan’a vize yok

Dorukhan’a vize yok

’ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan için harekete geçen Başkan , “Hiçbir yere gidemez” dedi.

Dorukhan’a vize yok
Giriş Tarihi: 25.10.2020

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, haziran ayında Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Dorukhan hakkında konuştu. Daha önce yıldız futbolcu için "Allah yolunu açık etsin" diyen Çebi, bu kez fikrini değiştirdi. Geçtiğimiz sezonlarda ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olan 24 yaşındaki oyuncuyu takımda tutmak için harekete geçen Beşiktaş Başkanı, Dorukhan'la özel ilgilenecek.

BAŞKAN ÇEBİ İKNA EDECEK
Yetenekli futbolcu ile yeni sözleşme imzalaması için görüşmeleri Ahmet Nur Çebi yönetecek. Oyuncuyu ikna edeceğinden emin olan Çebi, "Dorukhan hiçbir yere gidemez" diyerek, genç oyuncuyu takımda tutmakta kararlı olduğunu gösterdi. Fenerbahçe tarafında ise, oyuncunun Beşiktaş'la yeni sözleşme imzalamaması bekleniyor. Gelecek sezonların planlamasını şimdiden yapan sarı-lacivertliler, Dorukhan Toköz ile orta sahalarını daha da güçlendirmek istiyor. Dorukhan bu sezon 3 maçta ilk 11'de forma giyerken, sahada kaldığı 232 dakikada 1 asist yaptı.

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