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Haberler Beşiktaş Beşiktaş, Denizli'ye geldi

, 'ye geldi

'in 6'ncı haftasında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk olacak , 'ye geldi.

Beşiktaş, Denizli'ye geldi

26.10.2020, 12:38

Çardak Havalimanı'na gelen Siyah-beyazlı kafileyi bir grup taraftarı yalnız bırakmadı. Kafilede, koronavirüse yakalanan ve karantinada bulunan Bernard Mensah, sakatlıkları bulunan Atakan Üner ile Hasic ile sakatlıktan çıktıktan sonra henüz hazır olmayan Nkoudou yer almadı. Beşiktaş kafilesi daha sonra takım otobüsüyle konaklayacağı otele yerleşti.

Siyah beyazlı ekibin maç kadrosunda şu isimler yer aldı;

Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Francisco Montero, Erdoğan Kaya, Fabrice Nsakala, Wellinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Kartal Yılmaz, Güven Yalçın, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Gökhan Töre.

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