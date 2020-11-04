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’ta fark yaratıyor

İstanbul temsilcisinin ’u yendiği maçta tek golün asistini yapan Ghezzal’in performansı yüzleri güldürdü.

Beşiktaş’ta fark yaratıyor
Giriş Tarihi: 4.11.2020

Beşiktaş'ın Leicester City'den kiralık olarak transfer ettiği Ghezzal, siyah-beyazlı ekipte fark yaratmaya başladı. İstanbul ekibinin Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendiği maçta golü atan Larin'e pası veren Ghezzal, defansta Valentin Rosier'le birlikte iyi bir ikili oluşturdu. Her maçta, her antrenmanda fizik kalitesini yükselttiğini belirten Ghezzal, "İyi bir ruh yakaladık, bir aile gibi olduğumuzu söyleyebilirim. Aile hissiyatını içeride hissediyoruz. Gidişatımız güzel, bu gidişatımızla neden şampiyon olmayalım. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

KARTAL'A KARŞI OYNADI
İngiltere, İtalya ve Fransa'da futbol oynayan Ghezzal şöyle konuştu: "Olympique Lyon formasıyla 2017'de Beşiktaş'a karşı Vodafone Park'da mücadele ettim. Stat tamamen doluydu, İnanılmaz bir atmosfer vardı."

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