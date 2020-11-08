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sancılı

Gaziantep FK'ya yenilen 'ta Başakşehir maçı öncesi Ersin kırmızı kart cezalısı, Necip ile Welinton’un da sakatlığı sıkıntı yarattı.

Kartal sancılı
Giriş Tarihi: 8.11.2020

Süper Lig'de deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 yenilen Beşiktaş'ta işler karıştı. Siyah-beyazlı ekipte kaleci Ersin maçta kırmızı kart görürken, Necip ile Welinton'un da sakatlanması Başakşehir karşılaşması öncesi sıkıntıyı arttırdı. Teknik direktör Sergen Yalçın ise takımın isteksiz, ve kazanma arzusundan uzak olması üzerine patladı. Yalçın, "Defansta çok bireysel hatalar yaptık. Özellikle de Welinton'un sakatlanması bizi oyunun tamamında büyük sıkıntıya soktu. 10 kişiyken maçı 1-1 yapıyoruz, ardından da saçma sapan işler yapıyoruz" dedi.

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