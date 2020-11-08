Kartal sancılı

Süper Lig'de deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 yenilen Beşiktaş'ta işler karıştı. Siyah-beyazlı ekipte kaleci Ersin maçta kırmızı kart görürken, Necip ile Welinton'un da sakatlanması Başakşehir karşılaşması öncesi sıkıntıyı arttırdı. Teknik direktör Sergen Yalçın ise takımın isteksiz, ve kazanma arzusundan uzak olması üzerine patladı. Yalçın, "Defansta çok bireysel hatalar yaptık. Özellikle de Welinton'un sakatlanması bizi oyunun tamamında büyük sıkıntıya soktu. 10 kişiyken maçı 1-1 yapıyoruz, ardından da saçma sapan işler yapıyoruz" dedi.