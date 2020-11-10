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Haberler Beşiktaş Kara Kartal’da kaleci arayışı

Kara Kartal’da kaleci arayışı

Beşiktaş, ’nin kalecisi Gökhan ile bonservisi elinde olan Örjan Nyland’ın peşinde.

Kara Kartal’da kaleci arayışı
Giriş Tarihi: 10.11.2020

Devre arasında bir golcü transferi yapması beklenen Beşiktaş'ın kaleye takviye yapması da gündeme geldi. Karius'un ayrılışı sonrası 1 numara takviyesi yapmayan Kara Kartal'ın Rizespor forması giyen 25 yaşındaki Gökhan Akkan için de devre arası öncesinde nabız yoklayacağı öğrenildi. Sezon başında da siyah-beyazlıların gündeminde yer alan file bekçisi ile ilgili yeni bir hamle yapılacağı kaydedilirken son olarak Aston Villa forması giyen ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki Örjan Nyland'ın da adaylar arasında olduğu gelen haberler arasında.

BEŞİKTAŞ'TA DÖRT POZİTİF VAKA
Bu arada Beşiktaş Kulübü dün bir kez daha korona virüs şoku ile sarsıldı. Siyahbeyazlı kulüp, 3 futbolcu ve 1 personelde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbol Takımımıza, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde uygulanan rutin Covid-19 PCR testi neticesinde, üç futbolcumuz ile bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır. Pozitif bulguya rastlanan futbolcularımız ile personelimizin; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereği derhal başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

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