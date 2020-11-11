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Aboubakar aranıyor!

Beşiktaş’ın Porto’dan aldığı golcü oyuncu 5 lig maçında 7 şut attı, sadece 1 gol kaydetti

Aboubakar aranıyor!
Giriş Tarihi: 11.11.2020

Beşiktaş'ın büyük umutlarla Porto'dan aldığı Aboubakar performansıyla hayal kırıklığı yarattı. İstanbul ekibindeki ilk dönemini mumla aratan Kamerunlu santrfor forma giydiği 5 lig maçında rakip kalelere sadece 7 şut atabilirken, skora katkısı da 1 gol ve 1 asistle sınırlı kaldı. Ligde Konyaspor, Gençlerbirliği, Denizlispor, Yeni Malatya ve Gaziantep FK maçları içerisinden sadece Denizli deplasmanında 1 gol, 1 asistle skor katkısı yapan yıldız futbolcu kalan 4 maçı boş geçti. Aboubakar'ın forma giydiği karşılaşmalardaki durgunluğu da oyuncunun istatistiklerine yansıdı. Şu ana dek sadece 7 kez şut denemesi yapan yıldız futbolcunun kaleyi bulan şut sayısı 5 oldu.

DİZİNDEN SAKATTI
Diz sakatlığı sebebiyle yönetimin uzun süre üzerinde konuştuğu ve sözleşmesine de özel madde eklediği yıldız golcü Aboubakar'ın ikili mücadelelerdeki
Yıldızlar ortada yok
SÜPER Lig'deki 7 maçta 10 puan toplayabilen ve Avrupa kupalarından erken elenen Beşiktaş'ta tecrübeli isimler beklentilerden uzak kaldı. Oğuzhan Özyakup gol yollarında herhangi bir katkıda bulunamadı. Ljajic son 3 maçta forma şansı bile bulamazken Josef de Souza, Gökhan Töre ve N'Koudou ve kaleci Ersin çeşitli nedenlerden dolayı istikrar yakalayamadı.

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