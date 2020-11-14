Beşiktaş sancılı

Süper Lig'de son Gaziantep FK maçından puansız ayrılan Beşiktaş, 4 gün arayla yapılan Covid-19 testlerinde 8 futbolcusunun sonucunun pozitif çıkmasıyla kadro açısından zor bir döneme girdi. Mevcut durumda cezalı Ersin ve hazır olmayan N'Koudou ile Gökhan Töre ve sakat olan Weinton'a, Covid-19'lu futbolcular da eklendiğinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın elinde 3'ü altyapı 2'si kaleci 18 futbolcu kalıyor. Takımda pozitif oyuncu sayısının artması halinde Başakşehir mücadelesinin ertelenmesi gündeme gelebilir.

SAVUNMADA BÜYÜK SIKINTI VAR

Kulüp tarafından resmi olarak isimleri açıklanmasa da başkan Ahmet Nur Çebi, katıldığı bir yayında 9 Kasım'da Covid-19 olan futbolcuların defans hattından olduğunu söylemiş ve Vida'nın da milli takımda pozitif çıkmasıyla 'defansın tamamı neredeyse yok oldu' ifadesini kullanmıştı. Sağlam tek stoperi Montero kalan Sergen Yalçın, genç futbolcu Erdoğan Kaya veya orta sahadan Josef-Atiba ikilisinden birini stopere çekecek. Sağ bekte ise Dorukhan, şu an için görünen en büyük aday durumunda. Defansın solunda oynayacak futbolcu ise Rıdvan Yılmaz olacak.



ABOUBAKAR DAMGA VURDU

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri 3. maçında Kamerun, Mozambik'i 4-1 mağlup ederken Kamerun'un ilk 2 golü Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar'dan geldi. Beşiktaş forması giyen Kamerunlu golcü ilk 11'de başladığı maçta Vincent Aboubakar 64 dakika oyunda kalarak galibiyette önemli pay sahibi oldu. 28 yaşındaki oyuncunun Denizlispor'a karşı 1 golü 1 asisti bulunuyor.