Beşiktaş'ın devre arasında renklerine bağlamayı düşündüğü İtalyan yıldız Mario Balotelli elden kaçıyor. Daha önce Inter, Milan, M.City ve Liverpool gibi takımların formasını giyen ve son olarak Brescia'da oynayan yıldız isim 2020-21 sezonunda kulüpsüz kalmıştı. Sezonun 2. yarısında yeniden sahalara dönmeye hazırlanan oyuncuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilya'da Vasco da Gama, Mısır'dan Pyramids takımının da kendisine talip olduğu bilinen Balotelli için yepyeni bir fırsatın ortaya çıktığı ifade edildi.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sky Sports, yazdığı haberde İtalyan golcüye İngiltere Championship takımlarından Barnsley'in talip olduğunu duyurdu. Barnsley yetkilileri Chien Lee ve Paul Conway, Balotelli ve menajeriyle ilk görüşmelerini gerçekleştirdi. Bilindiği üzere Sergen Yalçın, golcü futbolcuyu veto etmesine karşın ilerleyen zamanlarda olumlu yanıt vermişti. Beşiktaş'ın bu nedenle bonservisi elinde olan Oumar Niasse'ye yönelmesi bekleniyor.



HALİL DERVİŞOĞLU LİSTEYE DAHİL EDİLDİ

BEŞİKTAŞ, U-21 Milli Takımı'nın genç yıldızı Halil Dervişoğlu için kolları sıvadı. Championship takımlarından Brentford'un Hollanda Ligi takımlarından Twente'ye kiraladığı Halil için siyah-beyazlı yönetim ilk teması kurdu. Siyah-beyazlı kulüp Halil'i kiralık olarak kadroya katmanın yollarını arıyor.